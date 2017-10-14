Бакайоко забил дебютный гол за «Челси» в АПЛ после обещания перекрасить волосы

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко открыл счёт голам за лондонскую команду в английской Премьер-лиге. Француз, перешедший в «Челси» минувшим летом из «Монако», отличился в игре восьмого тура чемпионата с «Кристал Пэлас».
Интересно, что незадолго до матча Бакайоко пообещал покрасить волосы в синий цвет после того, как забьёт дебютный гол в АПЛ. Сейчас у хавбека волосы белого цвета.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Челси». Идёт первый тайм, счёт — 1:1.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Бакайоко.