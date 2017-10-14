Игроки «Севильи» Н'Зонзи и Кьер, скорее всего, пропустят матч со «Спартаком»

Игроки «Севильи» Стивен Н'Зонзи и Симон Кьер испытывают проблемы со здоровьем перед матчем со «Спартаком» (17 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
Опорный полузащитник Н'Зонзи в сегодняшнем матче чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:1) получил повреждение лодыжки и в первом тайме был заменён на Микаэля Крон-Дели. Центральный защитник Кьер смог доиграть встречу, но у него серьёзный ушиб голени. Медицинский штаб «Севильи» вскоре оценит состояние обоих игроков, но их участие в матче со «Спартаком» маловероятно.
Как отмечает Marca, в лазарете «Севильи» уже находятся два центральных защитника — Николас Пареха и Даниэл Каррису, поэтому в центре обороны со «Спартаком» может сыграть номинальный правый защитник Габриэль Меркадо.
«Севилья» проиграла «Атлетику» перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов