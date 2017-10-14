Тарханов: возможно, «Анжи» не хватило силёнок

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от победы над «Анжи» в матче 13-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Двоякое впечатление. Первый тайм провели не совсем удачно, мяч не держался, не получалась игра. И начало второго тайма было провальным, соперник мог забить. Но потом мы переломили игру и забили два гола. У «Анжи» энергозатратная игра, они много двигались. Возможно, им не хватило силёнок», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Урал» победил «Анжи» и вышел на шестое место в Премьер-Лиге