«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Стока» и стал лидером АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Сток Сити» и добился разгромной победы со счётом 7:2.
К 27-й минуте «горожане» сумели забить трижды — отличились Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг и Давид Сильва. В конце первого тайма Маме Бирам Диуф один мяч отыграл, а в начале второй половины Кайл Уолкер отметился автоголом. Впрочем, преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы оставалось минимальным недолго — на 55-й минуте дубль оформил Жезус, пять минут спустя забил Фернандиньо и почти сразу же отличился Лерой Зане, а окончательный результат установил Бернарду Силва на 79-й минуте.
Благодаря этой победе «Манчестер Сити» поднялся на первое место в таблице АПЛ, опережая на два очка «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити» повторил свой клубный рекорд, забив в одном матче Премьер-лиги семь мячей. В сезоне-2013/14 «горожане» разгромил дома «Норвич» (7:0).