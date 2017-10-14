«Реал» одолел «Хетафе» благодаря первому голу Роналду в этом сезоне Примеры

«Реал» на выезде обыграл «Хетафе» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридской команды.
В конце первого тайма счёт в матче открыл вернувшийся в строй после травмы Карим Бензема. На 56-й минуте хозяева отыгрались усилиями Хорхе Молины, но за пять минут до конца основного времени матча «Реал» сумел забить победный гол — первым мячом в текущем сезоне Примеры отличился Криштиану Роналду. Португалец пропускал четыре стартовых тура чемпионата из-за дисквалификации.
«Реал» набрал 17 очков и вышел на второе место в таблице Примеры. «Хетафе» (8) — 14-й.