«Реал» установил рекорд, победив в 13-м выездном матче Примеры кряду

«Реал» на выезде обыграл «Хетафе» в матче 8-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Мадридский клуб установил новый рекорд чемпионата Испании, победив в 13-м выездном матче Примеры подряд. До этого «Реал» делил рекорд с «Барселоной», которая побеждала в гостях 12 раз подряд в 2010-2011 годах.
«Реал» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла и сыграв на один матч больше.
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