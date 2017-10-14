Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Барселона»

Сегодня, 14 октября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоится матч 8-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетико» примет «Барселону».
«Чемпионат» предоставляет своим читателям возможность посмотреть матч «Атлетико» — «Барселона» в прямом эфире. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть в группе телеканала СИЛА в социальной сети «ВКонтакте».
В таблице испанского первенства «Атлетико» (15 очков) располагается на четвёртой строчке, а «Барселона» (21) занимает первое место.
В последний раз команды встречались 26 февраля в рамках Примеры, и тогда сине-гранатовые на выезде победили «матрасников» со счётом 2:1.