Соперник «Локомотива» по ЛЕ «Фастав» одержал волевую победу над «Высочиной»

«Фастав», являющийся соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 10-го тура чемпионата Чехии на своём поле одержал волевую победу со счётом 2:1 над командой «Высочина».
«Фастав» пропустил на 13-й минуте, когда точным ударом отметился Давис Икаунекс. Отыграться хозяева сумели на 74-й минуте — счёт сравнял Дам Диоп. Победный мяч был забит в конце игры, когда «Фастав» получил право на пенальти, который реализовал Лукаш Железник.
В таблице чемпионата Чехии «Фастав» располагается на седьмой строчке.
Напомним, «Локомотив» со счётом 3:0 разгромил чешскую команду в Москве 28 сентября. Вторая игра пройдёт 7 декабря.