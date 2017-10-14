Конте: единственное решение, которое знаю, — работать, работать и работать

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение в матче 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Мы вышли на матч без трёх важных игроков, и это непросто. Мы очень плохо начали игру, был очень сложный день. Но нужно продолжать работу, невзирая на потери. Мы можем только принять сложившуюся ситуацию и постараться в дальнейшем делать всё как можно лучше.
Этот сезон будет сложным во всех отношениях. В конце сезона посмотрим, что у нас получится, мы стараемся построить что-то важное. Единственное решение, которое знаю в таких случаях, — это работать, работать и работать", — цитирует Конте BBC Sport.
«Челси» проиграл «Кристал Пэлас», одержавшему первую победу в АПЛ