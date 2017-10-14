Игроки и тренеры «Герты» встали на одно колено перед матчем с «Шальке»

Футболисты и тренеры «Герты» перед началом домашнего матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке» (0:2) встали на одно колено, повторив ставший известным за последнее время с США протестный жест.
«Герта» поддерживает толерантность и ответственность! За толерантный Берлин и открытый мир. Сейчас и навсегда!", – говорится в «твиттере» немецкого клуба.
Ряд игроков Национальной футбольной лиги переставали вставать во время исполнения гимна США в качестве протеста против жестокого обращения полиции с темнокожими гражданами страны. Президент США Дональд Трамп раскритиковал футболистов НФЛ, которые отказываются вставать при исполнении гимна, и призвал увольнять их. Эти высказывания Трампа привели к большому количеству протестов с участием американских команд и спортсменов.