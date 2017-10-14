«Ювентус» — «Лацио» — 1:2. Туринцы потерпели поражение дома впервые за два года

«Ювентус» проиграл «Лацио» в матче 8-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 23-й минуте Дуглас Коста вывел хозяев вперёд, забив первый гол в составе «Ювентуса». В дебюте второй половины игры Чиро Иммобиле сравнял счёт, а на 54-й минуте оформил дубль, реализовав пенальти. На 97-й минуте Пауло Дибала мог сравнять счёт, но не забил свой 11-метровый удар.
«Ювентус» потерпел первое домашнее поражение во всех турнирах с августа 2015 года. Тогда туринская команда уступила «Удинезе» со счётом 0:1. Бьянконери набрали 19 очков и занимают четвёртое место в таблице чемпионата Италии, «Лацио» (19) — 2-й.