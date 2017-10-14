Слуцкий — об упущенной победе над «Норвичем»: меня переполняют ужасные эмоции

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат матча с «Норвич Сити» (1:1) в 12-м туре Чемпионшипа. «Тигры» почти весь второй тайм провели вдесятером и упустили победу на 96-й минуте.
«Меня переполняют ужасные эмоции. Очень сложно что-то анализировать в данный момент. Мы показали характер и играли компактно, но произошло то, что обычно случается лишь один раз в сезоне. Теперь у нас пять пропущенных голов в концовках.
Я очень горд, потому что семь игроков, вышедших сегодня с первых минут, приехали из сборных. Плюс 35 минут мы играли в меньшинстве и пропустили лишь на шестой добавленной минуте. Все видели, что было добавлено пять минут, но мы пропустили на шестой. Таково решение судьи. Если бы мы заслужили победу, то добыли бы её», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.