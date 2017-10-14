Гончаренко: Акинфеев много выручает ЦСКА, за что мы ему благодарны

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура РФПЛ.
«Очень хороший матч получился. Две команды не отсиживались в обороне, много атак провели. Мы забили, „Краснодар“ — нет.
Забей Витиньо чуть раньше, напряжения в конце не было бы. При счёте 1:0 достаточно жарко у наших ворот было.
Игра Акинфеева? Нам не стоит уже удивляться. Когда есть определённые проблемы в центре поля с игроками, нагрузка ложится на вратаря и защиту. Игорь нас много выручает, за что мы ему благодарны», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
ЦСКА обыграл «Краснодар» благодаря голу А. Березуцкого