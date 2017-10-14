«Арсенал» проиграл «Уотфорду», пропустив на 92-й минуте

«Арсенал» потерпел поражение от «Уотфорда» в матче 8-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В конце первой половины игры Пер Мертезакер вывел лондонскую команду вперёд, однако на 71-й минуте Трой Дини сравнял счёт, реализовав пенальти, а на 92-й минуте Том Клеверли принёс «шмелям» победу.
«Арсенал» (13 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Уотфорд» набрал 15 баллов и поднялся на четвёртую позицию.