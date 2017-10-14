Гончаренко: думаю, к игре с «Базелем» в строю будут все, за исключением Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 13-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) рассказал о кадровой ситуации в команде. По словам белорусского специалиста, к игре группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем», намеченной на 18 октября, в строю должны быть все, кроме полузащитника Алана Дзагоева.
«Думаю, к матчу с «Базелем» в строю будут все, за исключением Дзагоева», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Наставник «армейцев» поделился мнением о прошедшем матче, в котором единственный гол забил Алексей Березуцкий.
«Думаю, неспроста болельщики пришли на стадион. Очень интересная, обоюдоострая игра. Обе команды думали об атаке. Много моментов было создано как с одной, так и с другой стороны. Несмотря на то что вышла молодёжь, структура игры не поменялась. Может, могли играть лучше в отборе в центре поля. Но количество атак было на должном уровне. Плюс, когда в воротах стоит Акинфеев, это всегда добавляет надёжности», — заявил Гончаренко.
Гончаренко спросили, рассчитывает ли он на полузащитника Бибраса Натхо, который не всегда выходит в основном составе.
«Сегодня он провел 90 минут и играл хорошо. Мы рассчитываем на всех игроков, их у нас не так много», — отметил тренер ЦСКА.
Матч с «Краснодаром» пропустили защитники Василий Березуцкий и Виктор Васин, а также полузащитники Александр Головин и Понтус Вернблум (был в запасе).