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Гончаренко: думаю, к игре с «Базелем» в строю будут все, за исключением Дзагоева

14 октября 2017, суббота. 21:38 Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 13-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) рассказал о кадровой ситуации в команде. По словам белорусского специалиста, к игре группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем», намеченной на 18 октября, в строю должны быть все, кроме полузащитника Алана Дзагоева.

«Думаю, к матчу с «Базелем» в строю будут все, за исключением Дзагоева», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Наставник «армейцев» поделился мнением о прошедшем матче, в котором единственный гол забил Алексей Березуцкий.

«Думаю, неспроста болельщики пришли на стадион. Очень интересная, обоюдоострая игра. Обе команды думали об атаке. Много моментов было создано как с одной, так и с другой стороны. Несмотря на то что вышла молодёжь, структура игры не поменялась. Может, могли играть лучше в отборе в центре поля. Но количество атак было на должном уровне. Плюс, когда в воротах стоит Акинфеев, это всегда добавляет надёжности», — заявил Гончаренко.

Гончаренко спросили, рассчитывает ли он на полузащитника Бибраса Натхо, который не всегда выходит в основном составе.

«Сегодня он провел 90 минут и играл хорошо. Мы рассчитываем на всех игроков, их у нас не так много», — отметил тренер ЦСКА.

Матч с «Краснодаром» пропустили защитники Василий Березуцкий и Виктор Васин, а также полузащитники Александр Головин и Понтус Вернблум (был в запасе).

Гончаренко: Акинфеев много выручает ЦСКА, за что мы ему благодарны
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА ФК Краснодар Алан Дзагоев Александр Головин Бибрас Натхо Василий Березуцкий Виктор Васин Виктор Гончаренко Понтус Вернблум Травмы — футбол
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