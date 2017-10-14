Масалитин: в чемпионате России более осмысленный футбол, чем в Англии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ между «армейцами» и «Краснодаром» (1:0).
«Для нынешнего ЦСКА такой результат — максимум. В моменте с голом нужно говорить о зоне, правильно закрытой Березуцким. То же самое делал Щенников, когда забивал свои мячи. Да, Березуцкий удачно попал, помог отскок, но зону всё-таки нужно было закрыть. Всё, что было нужно, взял Акинфеев, выручив команду в нужных ситуациях. Кроме него и выделить-то некого.
«Краснодару» не хватило нестандартных действий и активности в атакующей линии. Мы видели, как нестандартно «быки» могут играть впереди. Просто разыграть, отдать на фланг, пробежать и замкнуть, как в Англии, — тут такого нет. У нас более осмысленный футбол»,— сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.