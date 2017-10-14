«Базель» перед матчем с ЦСКА разгромил «Лугано» в чемпионате Швейцарии

«Базель», являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 11-го тура чемпионата Швейцарии разгромил «Лугано».
Встреча проходила в Лугано на стадионе «Корнаредо» и завершилась со счетом 0:4. Отличились Рауль Петретта, Албиан Аети, Мохамед Эльюнусси и Седрик Иттен.
«Базель» на старте группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3), а во втором туре разгромил «Бенфику» (5:0).
Первый матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в Москве 18 октября, второй — 31 октября в Швейцарии.
Турнирная таблица чемпионата Швейцарии