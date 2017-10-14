Хайнкес — третий самый возрастной тренер в истории Бундеслиги

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» дома со счётом 5:0 разгромила «Фрайбург». Свой первый матч у руля мюнхенской команды после возвращения провёл Юпп Хайнкес, которому сейчас 72 года и 158 дней. Таким образом, он стал третьим самым возрастным тренером в истории чемпионата Германии.
Самым возрастным тренером в истории Бундеслиги был Фред Шульц (74 года и 184 дней), возглавлявший бременский «Вердер». На втором месте — Отто Рехагель (73 года и 270 дней), который тренировал ряд немецких клубов, в том числе «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».
«Бавария» в первом матче после возвращения Хайнкеса разгромила «Фрайбург» — 5:0