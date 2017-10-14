Аленичев: понимаю разочарование «Волгаря», футбол иногда бывает несправедлив

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после победы над «Волгарём» (2:1) в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги поделился впечатлениями от игры. Встреча прошла в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Мы готовились к непростой игре, понимали, что «Волгарь» три матча подряд проиграл, поэтому сегодня у них была запредельная самоотдача, высокая мотивация, о чём я предупреждал ребят перед матчем. Говорили на теории об опасных «стандартах» хозяев, откуда и получили обидный мяч. Начали первый тайм достаточно пассивно. Возможно, сказался тринадцатичасовой перелёт. В перерыве сделали перестановку, в ходе второго тайма произвели ещё несколько изменений, в результате чего добавили в скорости, движении, что привело к победе. Рады, что забили голы те игроки, которые вышли на замену. Понимаю разочарование тренеров и игроков «Волгаря», но футбол иногда бывает несправедлив, как сегодня. На мой взгляд, более закономерной была бы ничья, учитывая сумасшедшую самоотдачу соперника.
В этом году по всему миру очень неприятная тенденция: много травм, причём повреждения зачастую серьёзные — крестообразных связок, после чего на реабилитацию уходит практически полгода. Одной из наших причин является частный переход с синтетики на натуральный газон. Кроме того, никто не хочет проигрывать, многие идут жёстко в стыки», — цитирует Аленичева сайт клуба.