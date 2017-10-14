Синицын: против «Краснодара» почти все играют вторым номером, как и ЦСКА сегодня

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 13-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:1).
«Упустили игрока на дальней штанге. Рикошет – гол. Досадно. Не думаю, что мы были «никакие». Просто в первом тайме и у соперника больше сил, поэтому меньше удаётся создать. Против нас почти все играют вторым номером, за исключением некоторых команд. Как ЦСКА сегодня, который действовал от обороны. Получилось у них использовать полумомент и забить гол, который принёс победу. Не скажу, что довлеет что-либо. Но проигрывать, конечно, неприятно. Нет настроения. Будем разбираться, проведём работу над ошибками.
«Зенит» играл с позиции силы, да и подбор игроков у них нельзя сравнить с ЦСКА. Это им позволяет набирать очки в играх с соперниками из лидирующей группы, с равными. Сегодня ЦСКА отдал нам инициативу, но не знаю, в силу каких причин мы не смогли реализовать пару наших моментов. На гол мы сегодня наиграли. Соперники сегодня играли по ситуации. У них, как и у нас, проблемы с составом: выпала группа игроков. Это определяет ситуацию, влияет на игру», — цитирует игрока Rusfootball.