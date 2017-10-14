Венгер: пенальти в ворота «Арсенала» — это возмутительное решение

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (1:2).
«В последние секунды матча мы немного запаниковали. Пенальти в наши ворота? Об этом можно говорить, говорить и говорить. Они забили его. Это возмутительное решение, но мы мало что можем с этим поделать», — приводит слова Венгера интернет-портал BBC Sport.
Эпизод с назначением пенальти, который реализовал нападающий «Уотфорда» Трой Дини, можно посмотреть в «Твиттере».
«Арсенал» проиграл «Уотфорду», пропустив на 92-й минуте