«Сент-Этьен» выиграл у «Метца» и вышел на третье место в чемпионате Франции

«Сент-Этьен» выиграл у «Метца» в матче девятого тура французской Лиги 1 и вышел на третье место. Встреча проходила в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
На гол Фаллу Дианье хозяева ответили точными ударами Венсана Пажо и Хабиба Майга. Еще один мяч в свои ворота забил игрок гостей Кафу.
В других матчах девятого тура французской Лиги 1 «Анже» выиграл у «Кана» (2:0), «Лилль» и «Труа» сыграли вничью (2:2), «Тулуза» одолела «Амьен» (1:0), а «Генгам» победил «Ренн» (2:0).