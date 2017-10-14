Аллегри: в «Юве» ещё не осознали, что ради титула нужно биться в каждой игре

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение в матче 8-го тура Серии А с «Лацио» (1:2).
«У нас есть недостатки в плане концентрации, и мы платим за них высокую цену. Тревожные звоночки уже раздавались в матчах с „Торино“, „Сассуоло“ и „Аталантой“. В двух последних матчах мы потеряли пять очков. Думаю, мы ещё не осознали, что для победы в чемпионате нужно биться в каждой игре. Некоторые футболисты были уставшими, другие играли с болевыми ощущениями, но нам нет оправданий.
Почему Дибала остался в запасе? Когда он вернулся из сборной в четверг, то был не в лучшем состоянии и провёл только одну тренировку. Я рекомендовал Пауло отдохнуть и не волноваться», — цитирует Аллегри Football Italia.
«Ювентус» — «Лацио» — 1:2. Туринцы потерпели поражение дома впервые за два года