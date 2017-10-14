Игрок «Днепра»: отказался уходить в «Зенит», чтобы не потерять место в сборной

Центральный полузащитник «Днепра» и молодёжной сборной Украины Юрий Вакулко сообщил, что отказался переходить в петербургский «Зенит» в 2013 году.
«Тогда у меня были предложения от «Динамо», «Шахтёра» и «Зенита», но я выбрал «Днепр». Там играл мой друг, и ему в «Днепре» всё нравилось. До этого я два раза был в «Днепре» на просмотре, но что-то не получалось. Но на этот раз после двухнедельного просмотра подписал контракт, а ещё через две недели Михайленко забрал меня в дубль. Отказался от переезда в Россию, так как в сложившейся ситуации я не мог перейти в эту команду, поскольку мог бы потерять своё место в сборной, а этого бы не хотелось.
Летом я не скрывал того, что хотел уйти, но у меня ещё было полгода по контракту. Не хотел играть на Украине. В тот момент мне хотелось попробовать себя за границей, тем более что были предложения. «Днепр» меня не отпустил, новый контракт не предложил, а в начале сезона запретил играть по непонятным мне причинам. Я думаю, что если тогда «Днепр» не предложил контракт, то и сейчас его не предложит. Скорее всего, буду переходить в другой клуб. Сейчас об этом я не думаю и все мои мысли о Второй лиге и о сборной.
В приоритете у меня сейчас — попробовать свои силы в европейском чемпионате. Никто не говорит, что там будет легко. И я не хочу любой ценой покинуть Украину и переехать в другой чемпионат. Если бы не было этой ситуации с «Днепром», то я был бы готов играть в команде до конца своей карьеры. Иногда нужно выходить из зоны комфорта, чтобы чего-то добиться. Сейчас я не думаю о деньгах, а просто хочу прогрессировать и развиваться», — цитирует игрока Sport.ua.