Месси впервые за 14 месяцев не смог забить в трёх выездных матчах Примеры подряд

«Атлетико» упустил победу над «Барселоной» в матче восьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 1:1.
Форвард каталонцев Лионель Месси провёл на поле всю игру, но не смог забить в третьем выездном матче Примеры подряд. В прошлый раз подобное случалось с аргентинцем в апреле-августе 2016 года.
Следующий выездной матч Примеры каталонцы проведут 28 октября, соперник — «Атлетик Б».
«Барселона», впервые потерявшая очки в турнире, с 22 баллами лидирует в таблице. «Атлетико» (16) — третий.