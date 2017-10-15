Барцальи: «Ювентус» хочет снова стать всесокрушающей силой, которой был раньше

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи прокомментировал домашнее поражение в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (1:2).
«Нужно проанализировать то, что произошло, потому что мы редко теряем пять очков в двух матчах. У нас есть потери в концентрации, поэтому нам надо поработать над своим менталитетом. Мы хотим снова стать всесокрушающей силой, который были раньше. Не думаю, что проблема в том, что мы слишком уверены в себе. Уверенность нужна всегда», — приводит слова игрока издание Football Italia.
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