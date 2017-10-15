«Наполи» – единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не терявший очки в этом сезоне

«Наполи» на выезде переиграл «Рому» в матче 8-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Наполи» одержал восьмую победу подряд в этом сезоне Серии А и, набрав 24 очка, оторвался от ближайших преследователей на пять баллов. «Партенопейцы» остались единственным клубом в топ-5 лиг Европы, который еще не терял очки в текущем сезоне.
Другим таким клубом была «Барселона», потерявшая очки в матче восьмого тура испанской Примеры с «Атлетико». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 1:1.
Месси впервые за 14 месяцев не смог забить в трёх выездных матчах Примеры подряд