«Атлетико» — «Барселона» — 1:1. Видеообзор матча восьмого тура испанской Примеры

«Атлетико» упустил победу над «Барселоной» в матче восьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 1:1.
В середине первого тайма Янник Феррейра-Карраско освободился от опекуна перед чужой штрафной, сыграв на Сауля, который пробил из-под Херарда Пике под правую штангу.
На 82-й минуте Серхио Бускетс сыграл направо на Серхи Роберто, у которого получился классный навес на дальнюю штангу, откуда Луис Суарес здорово пробил головой в ближний угол.
«Барселона», впервые потерявшая очки в турнире, с 22 баллами лидирует в таблице. «Атлетико» (16) — третий.
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