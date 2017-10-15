Мюллер: напряжение было высоким, но «Бавария» сыграла очень хорошо

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Фрайбургом» (5:0) в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии. Это была первая игра после возвращения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера мюнхенцев.
«Прекрасный момент! Конечно, напряжение было высоко, в домашнем матче мы сразу хотели показать себя с лучшей стороны. Я считаю, что мы играли очень хорошо. Теперь мы должны сосредоточенно и трезво подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Мюллера сайт клуба.
С таблицей немецкой Бундеслиги можно ознакомиться на «Чемпионате».