Видео: Годин обыграл Месси «финтом Зидана»

Защитник «Атлетико» Диего Годин в концовке матча с «Барселоной» в 8-м туре испанской Примеры отметился редким для себя финтом.
На 85-й минуте форвард каталонцев Лионель Месси сыграл на Паулиньо и открылся под ответную передачу, но Годин оказался первым на мяче и обыграл аргентинца знаменитым «финтом Зидана», положив начало контратаке мадридцев, которая ни к чему не привела.
Матч закончился со счётом 1:1. Голами отметились Сауль Ньигес и Луис Суарес.
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«Атлетико» — «Барселона» — 1:1. Видеообзор матча восьмого тура испанской Примеры