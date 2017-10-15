Ходжсон: после победы над чемпионами Англии игроки заслужили право выпить

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон остался доволен победой свой команды над «Челси» (2:1) в восьмом туре английской Премьер-лиги.
«Это было здорово. Я только что сказал игрокам, что они заслужили право выпить, потому что мы играли с чемпионом Англии и ушли с поля с заслуженной победой. За последний месяц мы потерпели ряд тяжёлых поражений, однако даже в тех матчах были моменты, которые демонстрировали, что все не так плохо, несмотря на результат.
Сейчас я пью не слишком много. Красное вино – не лучший выбор, если вы не хотите переборщить с калориями, но сегодня я позволю себе бокал, поскольку с удовольствием смотрел на игру своих парней и горжусь их выступлением», — цитирует специалиста BBC Sport.
«Челси» проиграл «Кристал Пэлас», одержавшему первую победу в АПЛ