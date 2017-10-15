«Краснодар» впервые в истории проиграл четвёртый официальный матч подряд

Уступив ЦСКА (0:1) в домашней игре 13-го тура РФПЛ, «Краснодар» проиграл четвёртый официальный матч подряд – такое в истории клуба случилось первый раз. Кроме того, «горожане» впервые потерпели три подряд сухих поражения в российской Премьер-Лиге – ранее команда в рамках РФПЛ уже уступала трижды кряду, но при этом забивала хотя бы в одной из игр.
«Краснодар» в трёх матчах кряду не может поразить ворота соперников и в четырёх кряду не может забить с игры, огорчив «Томь» в кубковом поединке с пенальти. Безголевая серия команды тянется уже 328 минут без учёта компенсированного времени.