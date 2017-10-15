«Норвич» преподнёс в раздевалку «Халл Сити» чайник советского образца

Перед матчем 12-го тура Чемпионшипа «Норвич Сити» преподнёс гостям из «Халл Сити» сувенир в виде чайника советского образца, на котором на русском языке было написано «Чай», намекая на российское гражданство главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого и нового стратегического директора клуба Олега Яровинского.
По итогам матча соперники не выявили сильнейшего, сыграв вничью со счётом 1:1.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» HullRussia.
«Халл» в меньшинстве на 96-й минуте упустил победу над «Норвичем»