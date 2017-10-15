Калешин: «Кубани» не место в ФНЛ, положение в турнирной таблице удручает

Главного тренера «Кубани» Евгения Калешина на пресс-конференции после победы над «Олимпийцем» со счётом 3:0 в гостевом матче 18-го тура ФНЛ спросили, насколько адекватно турнирная таблица отражает состояние краснодарской команды.
«Кубань» такой клуб, которому, конечно, не место в ФНЛ. И нынешнее положение в таблице удручает игроков, руководство клуба, и, конечно, меня. Нам нужно продолжать работать и стараться исправить ситуацию. Как только мы разберёмся внутри себя со всеми проблемами, будем занимать то место, которое заслуживаем», — сказал Калешин.
После 18 туров ФНЛ «Кубань», набрав 21 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице.