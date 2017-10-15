Радимов: Аршавин хочет привезти кубок Казахстана в Россию. Может, пошутил

14 октября «Кайрат», в составе которого выступает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, стал победителем Кубка Казахстана — 2017. Мнением по этому поводу поделился бывший партнёр Аршавина по «Зениту» Владислав Радимов.
«Конечно, Андрей рад. Любой трофей в жизни профессионального спортсмена — важный этап в карьере. Сказал мне, что готов устроить с кубком турне наподобие того, что устраивают с Кубком Стэнли… Может, пошутил, конечно, но кто знает.
Аршавин — лучший футболист в истории российского футбола. Мне сложно оценивать разницу в классе чемпионатов России и Казахстана, но могу сказать точно, что он до сих пор находится в великолепной форме. Когда завершать карьеру, Андрей почувствует сам, и, конечно, если он изъявит желание попрощаться с футбольным Петербургом, на стадионе соберётся весь город», — сказал Радимов.