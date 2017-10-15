Бубнов: Шалимов очень близок к отставке

Экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов после поражения «Краснодара» от ЦСКА со счётом 0:1 в домашнем матче 13-го тура РФПЛ выразил мнение, что главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов очень близок к отставке.
«Шалимов промахнулся со стартовым составом. Ристич потерялся, раньше на этой позиции он не играл с первых минут. Не знаю, зачем он его выпустил на такой матч. Были варианты поинтереснее. Он прекрасно понимал, что ЦСКА будет играть в пять защитников от обороны. Так ставь двух нападающих, можно и трёх! Средняя линия и оборона соперника экспериментальная – почему не попробовать на неё надавить с первых минут. Флангами «Краснодар» играет мало, а в центре поля ЦСКА их связал за счёт серьёзного насыщения. «Краснодар» предсказуем, их манеру игры уже все давно изучили.
«Краснодар» проиграл в четвёртый раз в РФПЛ, вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий. Расстанется сейчас, в зимнюю паузу или и дальше будет верить в Шалимова. Думаю, что сейчас он этого делать не станет, хотя если бы «Краснодар» не посыпался в последних турах, то шёл бы сейчас рядом с «Зенитом» и «Локомотивом», — сказал Бубнов.
«Краснодар» занимает 4-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 21 очко в 13 матчах.