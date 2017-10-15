100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей

15 октября 2017, воскресенье. 09:00 Футбол

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей. Возможность попасть в нашу команду имеют кандидаты, знающие английский язык и отлично разбирающиеся в спортивной тематике.

Требования: грамотность, знание английского языка, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, внимательность и обязательность, отличное знание футбола, баскетбола и хоккея.

График работы: восьмичасовая смена в ночное время (1:00-9:00 по московскому времени).

Заработная плата определяется по итогам собеседования. Резюме присылайте по адресу: champ.news@mail.ru.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
09:29 Петраков: может быть, «Томь» показала немного грустный второй тайм, но пока так
09:17 Тренер «Фрайбурга»: слишком легко дали «Баварии» победить с таким крупным счётом
09:12 Коларов: ничья в матче «Рома» — «Наполи» была бы справедливее
09:00 «Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей
08:00 Йокич: «Локомотив» довольно хорош, но у «Уфы» тоже неплохая команда
07:00 Бубнов: Шалимов очень близок к отставке
06:30 Радимов: Аршавин хочет привезти кубок Казахстана в Россию. Может, пошутил
06:00 Калешин: «Кубани» не место в ФНЛ, положение в турнирной таблице удручает
05:00 Хуммельс: «Бавария» всё так себе и представляла. 5:0 — это супер
04:00 Альбиоль: «Манчестер Сити» — лучшая команда Европы на данный момент
03:07 Талалаев: такой футбол у нас — команды, играя дома, встают сзади и отбиваются
02:55 «Норвич» преподнёс в раздевалку «Халл Сити» чайник советского образца
02:55 Мозес и Дринкуотер пропустят матч «Челси» – «Рома», Мората может сыграть
02:49 Конте: крайне расстроен и вряд ли смогу уснуть
02:36 «Краснодар» впервые в истории проиграл четвёртый официальный матч подряд
02:18 Суарес: «Барселона» в матче с «Атлетико» заслуживала большего
01:46 Ходжсон: после победы над чемпионами Англии игроки заслужили право выпить
00:54 Тугарев прилетел с «Локомотивом» в Уфу, Игнатьев пропустит матч
00:47 Менье — о дубле в матче за «ПСЖ»: мои € 6 млн бьют € 400 млн Неймара и Мбаппе
00:46 Калинич пропустит миланское дерби из-за травмы
00:46 Сарри не стал разговаривать со СМИ после 8-й подряд победы «Наполи» в Серии А
00:33 Видео: Годин обыграл Месси «финтом Зидана»
00:31 Мюллер: напряжение было высоким, но «Бавария» сыграла очень хорошо
00:21 «Атлетико» — «Барселона» — 1:1. Видеообзор матча восьмого тура испанской Примеры
00:19 Хайнкес: «Баварии» не стоит переоценивать победу над «Фрайбургом»
00:17 «Наполи» – единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не терявший очки в этом сезоне
00:12 Барцальи: «Ювентус» хочет снова стать всесокрушающей силой, которой был раньше
00:02 «Амкар» задолжал 9,8 млн рублей компании из Турции
00:01 Месси впервые за год не забивает на протяжении трёх гостевых матчей Примеры
14 октября 2017, суббота
23:54 Соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» минимально обыграла «Ольяненсе» в Кубке Португалии
23:40 «Наполи» на выезде победил «Рому» и оторвался от преследователей на пять очков
23:38 Игрок «Днепра»: отказался уходить в «Зенит», чтобы не потерять место в сборной
23:37 Гол Луиса Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Атлетико»
23:26 Ломбертс: Россия была для меня домом, я был бы не против родиться там
23:16 Шалимов: когда люди говорят что-то про игру, мне кажется, что они её не смотрят
23:14 Аллегри: в «Юве» ещё не осознали, что ради титула нужно биться в каждой игре
23:04 Грицаенко: парни говорят, что в ворота ЦСКА не дали железный пенальти
23:01 Судья по ошибке удалил игрока «Кайрата», указавшего на свой бицепс
22:58 «Сент-Этьен» выиграл у «Метца» и вышел на третье место в чемпионате Франции
22:53 Венгер: пенальти в ворота «Арсенала» — это возмутительное решение
22:42 Классон: какой-нибудь условный аутсайдер защищался бы на месте ЦСКА гораздо хуже
22:36 Миланов: если ЦСКА будет брать очки дома, то будет на первом месте
22:31 Синицын: против «Краснодара» почти все играют вторым номером, как и ЦСКА сегодня
22:23 Аленичев: понимаю разочарование «Волгаря», футбол иногда бывает несправедлив
22:18 Жоаозиньо: «Краснодар» заслужил победу над ЦСКА, нам просто не повезло
Все новости RSS
Партнерский контент