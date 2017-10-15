Коларов: ничья в матче «Рома» — «Наполи» была бы справедливее

Защитник «Ромы» Александар Коларов поделился впечатлениями от поражения в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Наполи». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Мы попали в штангу и могли забить не один раз. Пока рано говорить, что „Наполи“ отрывается от конкурентов, потому что впереди ещё семь или восемь месяцев. Мы проиграли пару игр, которые не должны были проигрывать — «Интеру» и «Наполи».
«Наполи» имеет огромное преимущество по владению в каждой игре, но с нами всё было поровнее. У «Наполи» были моменты, но я думаю, что ничья была бы более справедливой», — сказал Коларов в интервью Mediaset Premium.
«Наполи» на выезде победил «Рому» и оторвался от преследователей на пять очков