Тренер «Фрайбурга»: слишком легко дали «Баварии» победить с таким крупным счётом

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх прокомментировал поражение в матче 8-го тура Бундеслиги с «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
«Конечно, мы разочарованы, поскольку рассчитывали на большее. Две контратаки были симптоматичны. Против „Баварии“ нужно играть чётко до самого конца. Мы отдали все силы, но в футбольном плане мы были недостаточно хороши. Мы слишком легко дали „Баварии“ победить с таким крупным счётом», — приводит слова специалиста официальный сайт мюнхенской команды.
Хуммельс: «Бавария» всё так себе и представляла. 5:0 — это супер