С. Индзаги: эта победа над «Ювентусом» войдёт в историю «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в матче 8-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Это результат, который войдёт в историю этого клуба, ведь „Юве“ не проигрывал тут почти три года. Я сказал ребятам в перерыве, что мы могли бы лучше играть в последней трети поля, что нужно работать над последним пасом. У нас всё было хорошо, но чтобы выиграть, нужно было что-то ещё.
Правильно, что люди говорят об этом „Лацио“, ведь сегодня мы достигли чего-то замечательного. Парни заслужили признания за событие, которое войдёт в историю клуба», — сказал Индзаги Mediaset Premium.
«Ювентус» — «Лацио» — 1:2. Туринцы потерпели поражение дома впервые за два года