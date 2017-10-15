Побегалов: «Балтика» — загадочная команда, многое о ней в «Шиннике» не знали

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал домашнюю победу в матче с «Балтикой» (1:0) в 18-м туре ФНЛ.
«Сегодня одержали победу над прямым конкурентом в борьбе за высокие места. Мы вернулись на четвёртую позицию, то есть туда, где были до серии поражений. Получился тяжёлый матч. «Балтика» – загадочная для нас команда. Многое о ней мы не знали. Кое-что у нас сегодня получилось. Но победа приятная.
В наши планы не входила оборона вторые 45 минут. Обороняться нас заставил соперник, который прибавил», — цитирует тренера сайт ФНЛ.
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