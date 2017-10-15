Шершун: в молодости много соблазнов, но каждый день для чего гулять?

Экс-защитник московского ЦСКА Богдан Шершун, который сейчас тренирует аматорский «Случ» из Хмельницкого, рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.
«Я в футболе всю жизнь провёл. Не было особых предложений по бизнесу от друзей, а самому начинать — можно на деньги попасть. Их тяжелей зарабатывать, чем потратить. Когда играл, то понимал, что надо что-то отложить, ведь будет период, когда можешь оказаться временно без работы. Знал, что надо заработать на будущее, когда начнётся новая жизнь.
Говорю молодым, что надо всегда с головой относиться к жизни. Уже сейчас понимаешь, что в молодости много соблазнов. Да, можно попраздновать, когда что-то выиграли. А каждый день для чего гулять? Так ведь неинтересно. Вот мы с ребятами из «Случа» выиграли Кубок области, пошли вместе, отметили, пива вместе выпили, приятно время провели… Но этого нужно добиться. А так, чтобы постоянно, неинтересно.
Я точно не авторитарный тренер, так не получается. Наверное, будет более европейский подход — не кричать, голос не срывать. Лучше заменю человека во время игры, потом объясню ошибки. Так лучше, чем кричать при всех. Надо и некоторые вещи при всех сказать, но так, чтобы не обижать.
Форму держу, лишних килограммов не набрал. У меня и сейчас игровой вес. Сейчас вот почитал о Криштиану Роналду — его консультант обязал спать днём для восстановления и ночью не меньше шести часов. Стараюсь аналогично соблюдать режим. Хотя и во время карьеры спал днём», — приводит слова Шершуна SportArena.