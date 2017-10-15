Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» рад одному очку по итогам матча с «Ливерпулем»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал ничейный результат гостевого матча с «Ливерпулем» (0:0) в 8-м туре английской Премьер-лиги.
«Думаю, мы очень хорошо защищались, как и в предыдущих матчах, нам нужно постоянно поддерживать этот уровень игры в обороне. У Ромелу Лукаку был хороший шанс забить, но он им не воспользовался. Нужно продолжать идти этим путём. Мы провели сложную выездную игру на „Энфилде“, поэтому рады одному очку», — приводит слова испанца официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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