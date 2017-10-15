Вальверде: я считаю ничью с «Атлетико» в Мадриде хорошим результатом

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от ничьей с «Атлетико» в матче восьмого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:1.
«Я считаю этот результат хорошим. Мы заработали одно очко, играли с очень хорошим соперником. Суарес был очень хорош, даже если вынести забитый гол за скобки. Он способен на большее, хотя сегодня Луис очень здорово двигался.
Знаю, что Месси устал после матчей сборных, но он в любой ситуации готов сыграть. Мы знаем, сколько страха он вселяет игрокам и болельщикам соперника», — цитирует тренера Marca.
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