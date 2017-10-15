Иммобиле: очень приятно прервать домашнюю беспроигрышную серию «Ювентуса»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в матче 8-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Хочу насладиться этим моментом со своими товарищами по команде, мы показали потрясающий футбол. Я нападающий, моя задача — забивать. Приятно играть с такими партнёрами. Это огромное достижение, «Ювентус» потерпел первое домашнее поражение с августа 2015 года, было очень приятно прервать эту серию.
Победа даст нам настоящий толчок с точки зрения морального духа и уверенности в себе. Мы знали, что у нас есть классная команда, но нужно улучшать свой менталитет», — сказал Иммобиле в эфире Sky Sport Italia.
«Ювентус» — «Лацио» — 1:2. Туринцы потерпели поражение дома впервые за два года