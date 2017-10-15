Почеттино: «Тоттенхэм» играл хорошо, но не более того

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от победы над «Борнмутом» (1:0) в домашнем матче восьмого тура АПЛ.
«Команда играла хорошо, но было сложно найти пространство. Мы провели много времени с мячом, но не могли расшатать оборону соперника. Во втором тайме мы прибавили и быстро двигали мяч, всё было намного лучше. Если не забивать второй гол, всегда будет тяжело. Мы играли хорошо, но не более того. Впрочем, для победы этого хватило.
Нам нужно было выиграть. Соперник играл очень глубоко в первом тайме, и мы не могли найти свободных зон», — цитирует тренера Sportsmole.
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