Д. Реднапп: «Ливерпуль» так и не решил ни одной прошлогодней проблемы

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, ныне работающий экспертом на британском телевидении, раскритиковал мерсисайдцев за слабую работу на трансферном рынке.
«Ливерпуль» не выдаст отличный сезон из-за того, что все слабые стороны никуда не делись. Они так и не решили ни одной прошлогодней проблемы. Например, защита недостаточно хороша, поэтому клуб хотел купить центрального защитника за 60 млн фунтов. Сделка сорвалась, а ведь проблемы в обороне сами собой не решатся.
Кроме того, у мерсисайдцев нет страйкера. Им нужен кто-то, кто будет похож на Лукаку или Кейна и забьёт 25 голов в сезоне», — цитирует Реднаппа Daily Express.
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