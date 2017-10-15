Матч «Спартак» — «Севилья» обслужит итальянский арбитр Рокки

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей» обслужит итальянская бригада арбитров, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Главным судьёй назначен Джанлука Рокки, его ассистентами будут Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели. Дополнительными ассистентами назначены Лука Банти и Массимилиано Иррати, четвёртым судьёй выступит Андреа Криспо.
Матч «Спартак» — «Севилья» пройдёт 17 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
Игроки «Севильи» Н'Зонзи и Кьер, скорее всего, пропустят матч со «Спартаком»