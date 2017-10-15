Гунько: к чести ребят, «Спартак-2» не опустил рук в Питере, забив на 90-й минуте

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько поделился впечатлениями от выездной ничьей в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги с «Динамо СПб» (2:2).
«На мой взгляд, во втором тайме у нашей команды было два хороших шанса, чтобы выйти вперёд и довести этот матч до победы. Я бы назвал их стопроцентными. К сожалению, мы их не реализовали. Это говорит о том, что футболистам есть над чем работать, есть куда совершенствоваться.
Мы опасались треугольника в центре поля, который ведёт игру «Динамо». В итоге Песегов забил свой гол. Но, к чести ребят, они не опустили рук, создавали давление, имели моменты и забили на 90-й минуте. А в целом, считаю, ничья закономерна», — цитирует тренера сайт ФНЛ.
Точилин: в «Спартаке-2» собраны игроки, способные выйти на более высокий уровень