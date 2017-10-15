Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес получил травму правого плечевого сустава в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (5:0). Такой диагноз был поставлен после обследования врачами «Баварии».
«Испанцу назначено консервативное лечение, он в скором времени приступит к восстановительной программе», — информирует сайт клуба.
29-летний полузащитник был заменен на 70-й минуте. До этого момента он был одним из самых заметных в составе мюнхенцев. Мартинес выиграл 77 процентов единоборств, а точность его передач составила 95 процентов. Также он нанёс три удара по воротам.
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